В Омске семью, занимавшуюся наркобизнесом

В доме нашли наркотики, дорогие украшения и около полумиллиона рублей.

В Омске полиция при поддержке отряда спецназанчения «Гром» задержала четырех членов банды, занимавшихся наркоторговлей. По оперативной информации, организатором выступил 46-летний омич. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

Чтобы торговля шла удачно, омич привлек к преступной деятельности свою 32-летнюю сожительницу и ее пожилых родителей 58 и 63 лет. Родственники наладили сеть сбыта наркотиков и продавали только проверенным людям, с незнакомцами связывались неохотно. В их доме при обыске нашли более 500 граммов наркотиков, большая часть из которых оказались синтетическими. Всего у супругов изъяли 3000 доз, общей стоимостью более 1 миллиона рублей . Также в полиции отметили, что изъяли два дорогих автомобиля, золотые украшения и полмиллиона рублей. Все это, предположительно, семья получила от продажи наркотиков.

Были у супругов и двое детей. Сейчас их забрали инспекторы ПДН, пока родителей отправили в изолятор. Уголовное дело на омичей завели по статье за изготовление и сбыт наркотиков.