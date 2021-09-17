После празднования Дня города омичей развезут 25 автобусов и троллейбусов

После концертов в честь Дня города омичей развезут на дополнительных автобусах. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Эти выходные будут насыщенными для омичей. Два дня подряд на Соборной площади будут проводить развлекательные мероприятия, а вечером выступят с концертами Владимир Пресняков и группа Filatov & Karas. Все это пройдет 17 и 18 сентября. Концерты закончатся довольно поздно, около 21:00. Подробную программу мероприятий можно посмотреть здесь.

В мэрии сообщили, что два дня омичи смогут добраться домой на дополнительном транспорте. Для развоза выделят 21 автобус и 4 троллейбуса. Ждать омичей они будут на остановках «Библиотека им. Пушкина, «Госпиталь» и «КДЦ «Маяковский». Оттуда они отправятся в разных направлениях. Также омичам напомнили о магистральных маршрутах, которые работают в Омске до 23:00. Непосредственно рядом с Соборной площадью проходит 22 автобус и 4 троллейбус, они совершают регулярные рейсы до позднего вечера.