Сбежавшего из омской колонии уголовника поймали

Беглеца поймали через три дня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник 13 сентября омичи узнали, что из омской колонии пропал 53-летний заключенный. Он отбывал внушительный срок за тяжкие преступления, среди которых были убийство и похищение человека. Мотивы побега оставались неясными, также как и где именно искать пропавшего.

Помогли местные жители, они сообщили полиции о подозрительном человеке, которого заметили в районе Ясной поляны. Туда немедленно отправился патруль. 16 сентября в 22:00 беглеца задержали, рассказали в полиции. "КП-Омск" узнали подробности произошедшего, о них мы рассказываем здесь.

- По факту побега осужденного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи". Расследование продолжается, - отметили в пресс-службе УМВД.