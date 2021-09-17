Сбежавшего из омской тюрьмы опасного преступника сгубил один его вопрос прохожему

Опасного преступника задержали. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Пять дней назад из омской колонии в Осташково сбежал опасный преступник. Его не досчитались во время ночного обхода. Мужчина отбывал 16-летний срок, который получил в 2006 году. Что именно побудило его на побег, пока загадка. У него имеются судимости за убийство, похищение человека и разбой.

Сегодня беглеца задержали в микрорайоне "Ясная Поляна". Рецидивист совершил одну большую ошибку. Он шел по обочине дороги, ведущей к выезду из города, и задавал прохожим один и тот же вопрос:

- Эта дорога ведет в Москву?

Это его и сгубило. Люди сообщили в полицию, на место сразу же выехал патруль. При виде машины "02" рецидивист сразу же начал убегать во дворы. Но уже через 5 минут был задержан. При задержании преступник уже не сопротивлялся. Сам он является уроженцем Красноярского края, но последние годы перед арестом проживал в Москве.

Его уже допросили. На вопрос, почему он сбежал, задержанный дает путанные показания и четко сформулировать ответ не может.