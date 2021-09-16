Спортивная школа в Крутой Горке получила в подарок новый автобус Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сегодня Оксана Фадина и депутат ЗакСобрания Степан Бонковский посетили один из самых отдаленных микрорайонов Омска. В Крутой Горке они посетили местную спортивную школу. Это спортивное заведение было открыто в далеком 1964 году. Многие его воспитанники добились выдающихся успехов: Татьяна Медведева в 1981 году стала чемпионкой мира в суточной гонке, Нина Канаева в 1987 году - чемпионкой СССР по лыжной эстафете на дистанции 5 км, ряд выпускников получил почётное звание мастер спорта.

Известно, что сейчас в школе учатся 245 детей. Учебное заведение располагает тремя лыжными трассами, одной лыжной базой, одним футбольным полем и другими спортивными объектами.

Воспитанникам спортшколы передали новенький автобус, который приобрели за 2,5 млн рублей, выделенные из городского бюджета. Новый транспорт будет полезен не только детям из спортивной школы, но и учащимся школы искусств и дома культуры.

- Учитывая, что наша микротерритория города Омска действительно удалена – это почти 50 км – от города Омска, такое транспортное средство – это инструмент, способ достижения поставленных целей, - сказала Оксана Фадина. - К быстрому развитию, к возможности получать все виды благ, к возможности получать интерес, удовлетворять себя в этом интересе. Поэтому я уверена, что у ребят теперь появляется возможность быть быстрее в тех местах, где для них очень много интересного. Это и культурные программы, и спортивные направления, и различные форумы, олимпиады, в которых ребятишки могут не только комфортно, но и в безопасных условиях добираться до пункта назначения.

Поздравил с новинкой работников и воспитанников спортшколы и Степан Бонковский.

- Спортивная школа получает новый автобус - это даёт возможность быть более мобильными, это говорит о том, что в Омске особое внимание уделяется массовому спорту, - сказал он.

Воспитанникам спортшколы передали новенький автобус, который приобрели за 2,5 млн рублей, выделенные из городского бюджета.