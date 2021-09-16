В Омске открыли новое здание садика и детский автогородок для обучения правилам движения и вождению

В новом детском садике есть все самое необходимое. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В садике № 174 на в микрорайоне "Тарская крепость" торжественно открыли новое здание. Благодаря ему, в дошкольном учреждении заработает 12 групп для ребятишек от 1,5 до 7 лет. Их смогут посещать 290 малышей.

Кстати, на приобретение здания и его обустройство в рамках нацпроекта «Демография» из консолидированного бюджета было выделено почти 280 млн. Построенное 2-этажное здание имеет современное архитектурное решение. Музыкальный зал оснащен современным оборудованием. Для воспитанников созданы комфортные условия.

- В детском саду оборудовали спортивный и музыкальный зал, – рассказала Анастасия Терпугова. – Последний оснащен современным музыкальным оборудованием: пианино, музыкальный центр, мультимедийная установка, Smart-доска, набор детских музыкальных инструментов, комплект звукового оборудования, детские и взрослые театральные костюмы, дидактические материалы и пособия для проведения с детьми развивающих музыкальных занятий. Для спортивного зала приобрели необходимый спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи, дуги для лазания, шведская стенка, гимнастические скамейки, спортивные маты, массажные коврики и мячи, ребристая дорожка, канаты и прочее.

Депутат Заксобрания Степан Бонковский отметил, что строительство таких объектов и формирует историю Омской области.

-Я всегда волнуюсь, когда происходят такие события, потому что это хорошие созидательные такие события, понимаете? Мы формируем новую историю Омской области. Вот именно стройка таких объектов. Вы посмотрите, какая радость у родителей прекрасных наших деток, это будущее наших детей. Я уверен, что мы будем больше строить детских садиков, школ, мы будем все делать для того, чтобы наш прекрасный регион процветал и уверенно двигался вперед».

Кроме того, сегодня же состоялось и тожественное открытие федерального экспериментального центра (полигона) «Детский автогород». Он расположен в Центральном округе города Омска по адресу: ул. Завертяева, 1, лит. АБ. Новый объект стал одним из пяти экспериментальных центров в России.

Как отметил губернатор, он будет помогать снижению ДТП в Омске через обучение детей.

- Познавать суровые законы нахождения на дорогах и управления транспортными средствами нужно как можно раньше, - сказал Александр Бурков. - И вот сегодня мы находимся в экспериментальном центре «Детский автогородок», где как раз созданы все условия для обучения наших детей, и для обучения специалистов вузов, школ и детских садов.

Проект реализует Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет. Специалисты и ученые вуза готовы разрабатывать и использовать в своем центре инновационные подходы, компьютерные и интерактивные программы и средства обучения, организовывать конкурсы и соревнования по направлениям безопасности дорожного движения, автомотоспорта, устройству автомобиля.

- Позвольте поздравить всех нас с завершением строительства этого важного и нужного, я бы даже сказал, социального объекта. Строительство экспериментального центра «Детский автогород» – это второй крупнейший проект в истории нашего университета. Мы объединяем, в том числе и в рамках этого проекта образование, науку и социальные запросы государства, - поздравил всех ректор Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета Александр Жигадло .

Открытие нового объекта прокомментировал директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Константин Мельников:

«Федеральный экспериментальный центр будет служить для того, чтобы обучать наших детей и взрослых безопасному нахождению на дорогах. Вы знаете, что президент перед нами поставил задачу к 2030 году – нулевая смертность на наших дорогах. Чтобы решить эту задачу, необходимо строить такие центры. Это один из пяти центров, которые будут построены в России. Благоустройство и подъездные пути были организованы администрацией города Омска. В рамках работы этого центра планируется использовать ресурсы структурных подразделений администрации – департамента спорта. Наши тренеры и преподаватели планируют здесь организовывать тренировочные занятия по картингу».

Детский автогород СибАДИ будет использоваться для обучения детей всех возрастных категорий (от дошкольников с 5 лет до учащихся старших классов) безопасному участию в дорожном движении на качественно новом уровне для обеспечения их безопасности на дорогах в качестве пешехода, водителя велосипеда, самоката, скутера, автомобиля.

Вторая ключевая задача проекта – повышение учебно-методической подготовки школьных учителей, социальных работников и воспитателей детских садов, осуществляющих педагогическую деятельность в сфере безопасности и культуры поведения на дорогах. Решение этих задач – основа достижения главной цели центра и федерального проекта: достижение нулевой смертности на дорогах общего пользования и кратное снижение травматизма.

В садике № 174 на улице Осоавиахимовская в микрорайоне "Тарская крепость" сегодня открыли новое здание. Благодаря ему, в дошкольном учреждении заработает 12 групп для ребятишек от 1,5 до 7 лет. Их смогут посещать 290 малышей.

На приобретение здания и его обустройство в рамках нацпроекта «Демография» из консолидированного бюджета было выделено почти 280 млн. Построенное 2-этажное здание имеет современное архитектурное решение. Музыкальный зал оснащен современным оборудованием.