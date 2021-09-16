Омичу грозит 3 года тюрьмы за выброшенного с балкона далматина

Омич по пьяни выбросил чужую собаку с балкона. Теперь ему грозит реальный срок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередной случай жестокого обращения с животными потряс омичей в июле. Тогда в полицию обратились жители Октябрьского округа и рассказали, что кто-то с балкона выбросил собаку. Животное выбросил 46-летний ранее судимый житель Камерного переулка. Все началось с дружеского застолья. Тогда к нему пришла знакомая и привела с собой далматина. Приятели выпили и женщина ушла, а собака осталась в квартире. Бедняга провел там несколько дней, постоянно лаял, скулил, выбегал на общую площадку. Соседи попросили вернуть животное настоящему хозяину, потому что точно знали, омич домашних питомцев никогда не держал. Но мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил проблему иначе. Он просто выбросил бедного далматина с третьего этажа.

Соседи позвонили в полицию, а животное забрали волонтеры, но спасти ему жизнь не смогли. Собака получила множество серьезных травм, поэтому было принято решение ее усыпить. Все это время оставалось загадкой, кто же настоящий владелец далматина. Приятельница, которая оставил пса омичу тоже оказалась не его хозяйкой. Она увела собаку у женщины, с которой случайно познакомилась на улице. Она гуляла с собакой и согласилась выпить вместе, после чего женщина забрала собаку и ушла. Оказалось, что далматина звали Макс, а принадлежал он дочери беспечной омички. Девушке нужно было уехать и она оставила собаку матери. И, как оказалось, зря.

Как уточнили в пресс-службе полиции, расследование продолжается. Но на мужчину завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», наказание может достигать 3 лет лишения свободы. Уже проведена экспертиза, которая подтвердила, что Макс получил тяжелые увечья всех систем организма, которые и привели к смерти.