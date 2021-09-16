В Омской области под завалами после взрыва газа оказались два человека

Трагедия, возможно, произошла из-за неисправного газового баллона. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Сегодняшняя ночь преподнесла неприятные сюрпризы. Сначала из-за газа взрыв произошел в одном из домов в СНТ «Химик». Там человеческих жертв удалось избежать. Но уже через несколько часов, подобный случай произошел в райцентре Тарского района Омской области. Там последствия были гораздо более серьезными.

По информации МЧС, дом обрушился и под завалами оказались два человека. Пострадавшая женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, а здоровью мужчины ничего не угрожает. Также из дома вынесли два 50-литровых баллона с газом, один из которых имел признаки утечки.

Происшествиями также заинтересовалась и прокуратура. Ведомство проведет проверку деятельности компании, поставлявшей гражданам газовые баллоны.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению порядка наполнения, эксплуатации и хранения газовых баллонов, полноте и своевременности обслуживания газового оборудования, - отметили в пресс-службе ведомства.