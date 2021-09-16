Водитель Газели устроил массовое ДТП в центре Омска

К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Сегодня 16 сентября утром проблемы с движением были в самом центре города, на Театральной площади. Это произошло из-за массовой аварии.

Как предварительно установили инспекторы ДПС в произошедшем виноват водитель маршрутки. Мужчина 43 лет выполнял рейс по маршруту №399 и при выезде с улицы Думская на проспект Карла Маркса не пропустил «Хонду Одиссей». От удара автомобиль отбросило на встречку, а там ожидали зеленого сигнала автомобили. В результате столкновения по цепочке пострадали еще 4 машины «Ниссан», «КИА Рио», «Лада Ларгус» и «Датсун».

Как уточнили в пресс-службе ведомства, за медицинской помощью обратилась только женщина, управлявшая «Ниссаном». Остальным помощь не понадобилась. В момент аварии в салоне газели находилось 10 пассажиров, ни один из них не пострадал. В отношении водителя маршрутки возбуждено административное дело за то, что он не уступил дорогу автомобилю, пользующемуся приоритетом движения, согласно ПДД. Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут уточняться все детали произошедшего.