Омский губернатор открыл новое здание детского сада

В садике № 174 в микрорайоне "Тарская крепость" сегодня открыли новое здание. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В садике № 174 на улице Осоавиахимовская в микрорайоне "Тарская крепость" сегодня открыли новое здание. Благодаря ему, в дошкольном учреждении заработает 12 групп для ребятишек от 1,5 до 7 лет. Их смогут посещать 290 малышей.

На приобретение здания и его обустройство в рамках нацпроекта «Демография» из консолидированного бюджета было выделено почти 280 млн. Построенное 2-этажное здание имеет современное архитектурное решение. Музыкальный зал оснащен современным оборудованием.

На открытии побывал губернатор.

- В последние годы при строительстве микрорайонов не соблюдались стандарты по строительству социальных объектов, - сказал он. - Сейчас мы постепенно возвращаемся к комплексной застройке. У нас с мэром Оксаной Фадиной четкая установка для всех застройщиков - обязательно в новых микрорайонах сразу предусматривать места для школ и детских садов. Президент Владимир Путин ставит чёткую задачу - увеличивать количество мест в садиках для ребятишек от 1,5 до 3 лет.