Губернатор Омской области вручил ключи от новых школьных автобусов

В регион прибыла самая большая за последние пять лет партия школьных автобусов. 132 новеньких авто пополнят транспортные парки образовательных учреждений Омской области. Ключи от этих автомобилей в торжественной обстановке директорам школ региона вручил губернатор Александр Бурков.

- Сегодня почти 12 тысяч детей в районах Омской области добираются до места учебы на транспорте и наша с вами задача обеспечить транспортом наших детей, создать им комфортные условия. Все дети нашего региона вне зависимости от того далеко они живут от областного центра или близко, должны получать качественное образование и иметь возможность посещать театры, музеи, спортивные соревнования, - сказал Александр Бурков.

Новые автобусы помимо школ также получат несколько детских домов, адаптивных интернатов и учреждений дополнительного образования 29-ти муниципалитетов области, включая город Омск.

Александр Леонидович поблагодарил федеральное правительство и лично президента страны Владимира Путина за поддержку нашего региона, за такое отношение к нашим детям.

- Наша задача состоит в том, чтобы дети могли добираться до учебных заведений не только комфортно, но и безопасно, - подчеркнул губернатор. - Для этого мы сегодня строим и ремонтируем дороги, работаем одной командой ради наших детей. На сегодняшний день 60% школьного автотранспорта в регионе обновлено и мы будем продолжать двигаться в этом направлении дальше. Еще восемь «газелей» поступят к нам чуть позже.

Губернатор пожелал всем, кто будет ездить в этих новых автобусах, в первую очередь водителям и маленьким пассажирам, комфорта, удачи и легкой дороги.