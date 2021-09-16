За сутки от ковида выздоровели 466 омичей

По последним данным минздрава, в Омской области коронавирусом заразилися 371 человек. В домашних условиях лечиться смогут 308 человек, а в больницы отправятся 63 человека. За все время пандемии ковидом заразились 79 299 человек.

Выздоровели за сутки 466 человек. За все время пандемии успешно справилися с болезнью 59 081 человек. В последнее время этот показатель растёт.

Умерли за сутки 8 человек. Долгое время смертность от ковида остаётся стабильной. За все время пандемии болезнь унесла 2 114 жизней. В прививочной компании поучаствовал уже 604 984 человека, полностью привиты из них 521 740 человек.