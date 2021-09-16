В Омске высадили 1 100 деревьев

В рамках второго этапа акции «Зеленая планета» АО «ТГК-11» совместно с Омской региональной детско-юношеской общественной организацией охраны окружающей среды «Экологический центр» высадили в городе около 200 саженцев хвойных деревьев. Напомним, весной были высажены еще 900 саженцев лиственных пород.

В 2021 году АО «ТГК-11» и «Экологический центр» реализуют большой проект «Город-сад», в рамках которого в течение года состоялось несколько этапов высадки деревьев в городе, а также оказывается поддержка мероприятий (фестивалей, конкурсов) экологической направленности для детей и молодежи.

В сентябре саженцы ели, туи и можжевельника были высажены на территориях омских ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, а также на пришкольных участках.

Кроме того, в течение года новые деревья появились на территории Детского Эколого-биологического Центра, Омского Дома дружбы, Дома детского творчества Октябрьского административного округа (в парке 30-летия ВЛКСМ).

За саженцами нужен уход, именно поэтому выбраны территории пришкольных участков и скверы у бюджетных учреждений и ТЭЦ: здесь им обеспечат своевременный полив и заботу.