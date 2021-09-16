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Общество16 сентября 2021 10:01

В Омске ищут редкие наличники со снесенного дома

Здание не было признано памятником культуры, но редкие элементы все еще надеются найти
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске пытаются найти старинные наличники с деревянного дома. Фото: ВООПИК Омск

В Омске пытаются найти старинные наличники с деревянного дома. Фото: ВООПИК Омск

В Омске на улице Герцена снесли старое деревянное здание. Оно располагалось напротив заправки «ТопЛайн» рядом с рестораном «Шато». Деревянная постройка отличалась от других домов интересными резными наличниками на окнах. Дом не был признан памятником, но специалисты омского отделения ВООПИК отмечали редкие элементы отделки. Перед сносом они надеялись забрать наличники для музея, но не успели.

Помощи просят у омичей. Возможно, наличники еще сохранились. Фото: ВООПИК Омск

Помощи просят у омичей. Возможно, наличники еще сохранились. Фото: ВООПИК Омск

- К сожалению, наши активисты не застали момент сноса. Дом не являлся памятником, но имел очень интересную и редкую для Омска накладную резьбу. В связи с этим пытаемся разыскать демонтированные наличники для нашего музея-склада омского деревянного зодчества, будем признательны за любую информацию, - обратились к неравнодушным омичам в группе ВКонтакте активисты.

В комментариях уже поступило несколько предположений о том, где могут быть наличники, но все они оказались неверными. Некоторые омичи и вовсе сомневаются, что их еще можно найти.