ОмГПУ приступил к созданию Омского педагогического технопарка

В ОмГПУ начался капитальный ремонт помещений для будущего технопарка универсальных педагогических компетенций. До конца года планируется отремонтировать 2 лекционных аудитории вместимостью более 100 мест и 30 учебных междисциплинарных лабораторий по различным предметным областям. Уже сегодня на макетах можно увидеть, каким будет Омский педагогический технопарк.

«Обновление материально-технической базы позволит достичь стратегических целей программы развития и преобразовать ОмГПУ в платформу региональной образовательной корпорации, состоящей из образовательных, научно-методических и инновационных хабов», – отметил ректор ОмГПУ Иван Иванович Кротт. Педагогический технопарк станет основой для создания в университете современной образовательной среды практической междисциплинарной подготовки будущих педагогов. На ремонт технопарка будет потрачено 40,7 млн рублей. В настоящее время для него закупается оборудование на общую сумму 114 млн рублей.

Так, модуль технопарка «IT и разработка виртуальной и дополненной реальности» будет оснащен шлемом виртуальной реальности, очками дополненной реальности, системой трекинга и различными камерами; модуль «Рентгенография» –комплектом для проведения экспериментов по лучевой диагностике и визуализации и ресурсным набором анализа материалов для проведения этих экспериментов. В модуле технопарка «Альтернативная энергетика» появится учебный набор для практикумов «Альтернативные источники энергии», а в модуле «Создание робототехнических систем» – базовый конструктор для создания манипуляционных устройств.

В лаборатории современных технологий географического образования студентам будут доступны цифровые географические карты, комплект цифрового лабораторного оборудования «Метеостанция», цифровая лаборатория по географии и набор для оценки чистоты воздуха методом биоиндикации. В кабинете экологических исследований будет установлена настольная лаборатория анализа воды, появится экологический комплект-практикум для анализа воды, воздуха и почвы.

В лаборатории механики расположатся автоматизированный модульный комплекс «Механические передачи», комплект учебного оборудования «Экспериментальная механика жидкости» и установки «Изучение механического резонанса» и «Упругое и неупругое соударение шаров». В комплектации лаборатории робототехники и цифровых технологий в образовании появятся программируемые квадрокоптеры, 3D-принтер, наборы для подводной робототехники и оборудованная зона для полетов.

Кроме того, технопарк универсальных педагогических компетенций появится и в филиале ОмГПУ в г. Таре. На эти цели получена финансовая поддержка в размере 6,6 млн рублей.

Добавим, что накануне Омский государственный педагогический университет получил 155 млн рублей в рамках реализации программы Министерства просвещения «Учитель будущего поколения России», которая предполагает модернизацию инфраструктуры педагогических вузов, усовершенствование научно-методической базы и программ подготовки, повышение квалификации и дополнительное профессиональное образование педагогов.