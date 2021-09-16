Испытай свою силу! В Омске пройдет фестиваль «Сибирские игры» с Михаилом Шивляковым

18 сентября с 11.00 до 15.00 на площади у СК «Красная Звезда» состоится фестиваль стритбола и уличной культуры. В рамках данного мероприятия пройдут «Сибирские игры», включающие в себя семь силовых дисциплин:

- «Медвежья тяга» («становая тяга» на максимальный вес) по весовым категориям среди мужчин и женщин.

- «Жим лежа» по весовым категориям среди мужчин и женщин.

- «Перетягивание каната» (соревнование между двумя командами).

- «Пул-Пуш» (выталкивание соперника за пределы площадки посредством снаряда – «бревна»).

- «Перенос 150 кг камня на большее расстояние».

- «Армрестлинг».

- «Стритлифтинг» (подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях).

Почетный гостем фестиваля станет известный российский силач из «СТБ-Охрана» – Михаил Шивляков.

Мероприятие уникально тем, что участвовать в нем могут не только профессиональные спортсмены, но и любой желающий. Жители нашего региона наравне с атлетами могут побороться за звание сильнейшего в одной или нескольких дисциплинах. Победители и призеры получат памятные призы и подарки.

Состязания пройдут под эгидой спортивно-патриотического движения «Сильнейшая нация мира» при поддержке общественного движения «Сила Сибири», компании «СТБ-Охрана» и «А4 Центр».

«Сибирские игры» – прекрасная возможность проверить свою выносливость, силу и волю к победе. Приходи и ты!

Заявки на участие принимаются по электронной почте: Silovoeshow@gmail.com. Подробности можно узнать по телефону: 8-913-154-70-22.