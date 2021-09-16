«Ростелеком» в Омске обеспечил связью Сибирский международный марафон

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером ХХХI Сибирского международного марафона (SIM), обеспечив устойчивой связью прямую трансляцию на областном «12 канале», а также работу хронометражной группы для передачи и регистрации времени спортсменов с контрольных точек на трассе.

В этом году SIM собрал более трех тысяч бегунов. Несмотря на ограничения по въезду, в Сибирь удалось приехать спортсменам из Италии, Казахстана, Канады, Мексики, Молдовы, Республики Беларусь и Чили. Соревнования проходили на четырех дистанциях: полумарафон, марафон, а также массовые забеги на 10 км и 3 км. Основная трасса была проложена в два круга со стартом на Соборной площади, затем вдоль набережной Иртыша и через ворота Омской крепости.

«SIM — это крупнейшее спортивно-культурное мероприятие международного уровня, имеющее большое значение в социальной жизни Омской области. Наша серия забегов входит в список 50 лучших в мире по версии Ассоциации международных марафонов и пробегов. Поэтому нам важно показывать высокий уровень подготовки соревнований, а связь в этом вопросе на одном из первых мест», — отметил Кирилл Долгих, менеджер по маркетингу и рекламе серии забегов «Сибирский международный марафон».

В день мероприятия, 12 сентября, специалисты провайдера предоставили организаторам марафона безлимитный доступ к сети интернет посредством волоконно-оптической линии связи и установили на Соборной площади точки доступа Wi-Fi. Кураторам состязаний «Ростелеком» предоставил сим-карты, чтобы судьи не упустили ни одного важного момента во время забегов.

«Мы гордимся тем, что именно в нашем городе проходит Сибирский международный марафон. Чтобы наш SIM и дальше мог держать эту высокую планку, “Ростелеком” из года в год обеспечивает качественную техническую поддержку и стабильный интернет на этом мероприятии», — подчеркнул Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

Победительницей на главной дистанции среди женщин стала омичка Марина Ковалева. У мужчин лучше всех марафон пробежал Алексей Реунков из Челябинской области.