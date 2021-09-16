«Росводоканал Омск» подвел итоги летней ремонтной кампании

В числе основных работ летней ремонтной кампании санация двух крупных водоводов в Кировском округе, замена запорной арматуры на насосных станциях «Октябрьская» и «14 Чередовая», которые подают воду двум третям горожан, перекладка 8 километров сетей водоснабжения и водоотведения, строительство перемычек между резервуарами на Ленинской очистной водопроводной станции.

- Особенностью летней кампании 2021 года стал капитальный ремонт запорной арматуры на водопроводных насосных станциях третьего подъема. При ее замене на станции «Октябрьской» мы отключили водоснабжение почти в половине города, но выполнили работы за 11 часов вместо планируемых 24. Такие работы, связанные с масштабным отключением потребителей, провели впервые с момента запуска станции в эксплуатацию в 1962 году. Задвижки заменили также на насосных станциях «14 Чередовая», «Степная» и других. Летняя ремонтная кампания завершена, продолжаем планово-предупредительные работы, которые идут в течение всего календарного года, - рассказал директор по производству «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Кроме этого в летний период сотрудники предприятия промыли 11 км сетей водопровода, капитально отремонтировали и заменили 153 колодца, прочистили 165 км сетей канализации, подготовили к работе в зимний период землеройную технику, трактора, гидромолоты, автотранспортные средства с откачивающим оборудованием.

А обновление сетей водоотведения в Центральном округе Омска ведется в рамках инвестиционной программы предприятия. Уже завершены работы на участках канализационных коллекторов по улице Волховстроя и 7 Северной. Продолжается реконструкция сетей водоотведения на улице Добровольского.

В автопарк омского водоканала в этом году поступили одиннадцать единиц автотранспортной техники: три автомобиля КамАЗ для перевозки крупногабаритных грузов, вывоза мусора с канализационных насосных станций и автокран, два трактора Беларусь и два прицепа, по одному автомобилю ПАЗ, ГАЗ и УАЗ, два сварочных автомобильных генератора. До конца текущего года на предприятие поступит гидродинамическая машина на базе КамАЗа, которая используется при промывке сетей канализации. Новая техника дешевле в эксплуатации, маневренна и комфортна по сравнению с предыдущими образцами.