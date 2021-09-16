Переболевшие ковидом омичи жалуются на чувство тревоги и депрессии Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Интересную аналитику предоставили в службе исследования портала hh.ru. Там провели опрос среди омичей, которые переболели ковидом. Авторы исследования выясняли, с какими последствиями болезни столкнулись люди.

Тяжелее всего реабилитацию переносили, как ни странно, омичи более молодого возраста - от 18 до 24 лет. Они жаловались на потерю вкуса, одышку, забывчивость и проблемы со сном.

Однако самой частой жалобой перенесших ковид стало снижение работоспособности, повышенная усталость, чувство тревоги и депрессии. На это указала почти половина опрошенных. Кроме того, в ответах также присутствовали такие последствия, как перепады настроения, частые головные боли, выпадение волос, боли в суставах и повышенная потливость.

40% омичей с ковидом признались, что не брали больничный, а продолжали работать, еще 14% уходили в отпуск.