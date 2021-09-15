В Омске до октября будут делать влажную уборку на улицах

В Омске моют пешеходные дорожки в скверах. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске продолжается влажная уборка улиц. В этом году такой вид работ начался в апреле, а закончат его только в октябре.

В мэрии отметили, что уборкой пыли и мытьем, покраской и заменой железных ограждений дорожные службы занимаются ежедневно. Сейчас активно заменяют на новые секции, которые были повреждены после аварий. За последние сутки в порядок привели подземные переходы у ТЦ "Омский" и остановке "Дом Туриста", а также на улице Щербанева. Подготовительные работы к зиме продолжатся.

Также в мэрии отметили, что рассматривают возможность замены металлических ограждений вдоль дорог живой изгородью, но для этого необходимо время.