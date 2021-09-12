Бабье лето в Омск заглянет всего лишь на два дня

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Омичи быстро устали от промозглой и дождливой погодой и гадают, когда же в город снова вернется тепло. За это жаркое лето сибиряки привыкли к такой погоде. Однако сентябрь резко встретил жителей настоящей сибирской погодой - с ветром, дождями и холодом.

На следующей недели в Омск заглянет настоящее Бабье лето. Как сообщают синоптики, середина неделя выдастся теплой. Правда, простоят хорошая погода лишь два дня - 15 и 16 сентября. В эти дни обещают +22...+24 градуса с солнцем.

Но сразу же за этими теплыми деньками в Омск вернется сентябрьская сибирская погода. Сначала похолодает до +16, вновь начнутся дожди. А к концу недели днем будет не больше +8...+10 и по-прежнему будет сыро и ветрено. Синоптики прогнозируют, что по ночам столбик термометра может опускаться до +4...+5.