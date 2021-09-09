За сутки ковидом в Омске заразились 373 человека

Похоже, третья волна коронавируса в регионе медленно пошла на спад. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области, по последним данным минздрава, за сутки прирост заболевших составил 373 человека. Из них 321 будут лечиться дома, 52 отправятся в госпитали под постоянный контроль медиков. Всего с начала пандемии в Омской области зафиксировали 76 701 случай заражения коронавирусом.

Выздоровели за сутки 403 человека. За все время пандемии этот показатель достиг уже 56 334 человек.

К сожалению, ковид продолжает становиться причиной смерти для омичей. За сутки умерли 9 человек, а за все время наблюдений 2 059.

Такая тенденция в Омской области сохраняется уже несколько дней. С начала недели количество зараженных идет на спад, а число выздоровевших стабильно превышает 400 человек в сутки.

В прививочной компании тем временем полностью привились от ковида более полумиллиона человек. Второй компонент поставили 507 458 омичей. А только дожидаются его 85 776 человек.