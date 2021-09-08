Сотрудники омского ЧОПа помогли потерявшейся семилетней девочке найти свою маму

7 августа в 10 часов утра специалисты группы быстрого реагирования «СТБ-Охрана», находясь в центре поста на улице Челюскинцев г. Омска, обратили внимание на плачущего ребенка. Девочка, шести-семи лет, шла мимо служебного автомобиля и звала маму.

Сотрудники экипажа подошли к ребенку и спросили, что случилось. Девочка рассказала, что потерялась.

Сообщив о данном факте дежурному пульта централизованного наблюдения «СТБ-Охрана», специалисты-охранники успокоили ее, сказали, что обязательно помогут, и попросили назвать свое имя, фамилию, а также указать, где она в последний раз видела маму.

Девочка привела сотрудников охранного предприятия на остановку общественного транспорта. Предположив, что женщина могла быть в одном из близлежащих магазинов, вместе с ребенком они зашли в парфюмерный супермаркет, где дочь увидела родительницу.

Женщина выразила специалистам «СТБ-Охрана» благодарность за неравнодушие и проявленное внимание. В свою очередь, наши сотрудники были рады, что поиски увенчались успехом, они пожелали семье больше не терять друг друга и быть осторожнее, после чего вернулись на маршрут патрулирования.