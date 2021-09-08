Оксана Фадина проконтролировала ход работ на объектах в Октябрьском округе

Оксана Фадина провела плановый объезд объектов строительства и благоустройства в Октябрьском округе. Рабочая поездка началась с посещения стадиона «Красная звезда», где в этом году идет масштабная реконструкция. Этот объект за 15 лет эксплуатации оказался очень изношенным. Сейчас там монтируется новое футбольное покрытие, а также освещение, модульные раздевалки, трибуны для зрителей и ограждения. Работы, на которые выделено 6,6 млн рублей, выполняет компания «Палестра-55». Проект будет реализован в этом месяце.

Фото: мэрия Омска

На стадионе "Красная звезда" укладывают покрытие. Фото: мэрия Омска

Далее мэр побывала в сквере «Рубиновая мечта». Это название выбрали сами местные жители. Кстати, авторы концепции благоустройства обыграли это в оформлении сквера, в частности в созвучный яркий цвет покрасили скамьи вдоль аллей.

Сквер «Рубиновая мечта». Фото: мэрия Омска

Работы на территории в границах улиц 3-я Военная – Кирова – 4-я Рабочая, которые ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», вышли на финишную прямую. Подрядная организация ООО «ЗавГор» начала благоустройство в апреле этого года и сейчас уже отчиталась о 94-процентной готовности объекта. Сумма контракта составляет 14,4 млн рублей.

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

Объезд проходил в дождь, и это позволило выявить нюансы, не заметные в сухую погоду. В частности Оксана Фадина обратила внимание на глубокую лужу на въезде в сквер. Мэр распорядилась ее засыпать, а уже в следующем году включить этот участок в программу ремонта.

Также были нарекания и во время поездки по недавно отремонтированной улице 5-й Кордной, которая оказалась залита дождевой водой.

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

– В прошлый раз выезжали и смотрели этот объект. А как проблема ливнеотвода там решена? – поинтересовалась Оксана Фадина. – Как вы будете регулировать этот вопрос? Потому что иногда говорят: зачем в дождливую погоду ездить? А за тем, что ты тогда видишь то, чего не видно в сухую. Меня на 5-й Кордной очень взволновал этот вопрос, потому что там сплошные блюдца с водой. Я не вижу, как отходить вода, а с точки зрения дальнейшей эксплуатации это не очень хорошо.

Как выяснилось, подрядчик уже провел работы на этом участке, однако после обследования заказчик работ – «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» – предъявил претензии по качеству. Проблема заключается в том, что на этом участке нет ливневой канализации, поэтому проблему водоотведения приходится решать другими способами, например, создавая уклон. По словам директора «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Алексея Потапова, эта проблема будет решена в течение месяца. Дедлайн, определенный для подрядчика, – 15 октября.

Кроме того, Оксана Фадина лично проверила, как идет ремонт участков дорог вдоль улицы Промышленной и в микрорайоне «Осташково». Кроме того, мэр посетила детский сад № 66, где совсем скоро после ремонта открывается ясельная группа.

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска