Омичи возмутились горами мусора на пляже

Отдыхающие оставили после себя горы мусора на левом берегу Иртыша. Фото: скриншот видео

В соцсетях омичи опубликовали видео с одного из диких пляжей города. Официально на берегу Иртыша рядом с «Ареной Омск» пляжа нет, но среди омичей это все же популярное место для отдыха. Летом там часто собираются отдыхающие. Сейчас отдыхающих уже нет, а мусор есть.

Возмущенные омичи опубликовали в соцсетях видео о том, как теперь выглядит берег. Там горы мусора: одноразовая посуда, бутылки, пластиковые пакеты и объедки, которые отдыхающие решили не уносить с собой. В комментариях омичи негативно отозвались о таком поведении некоторых горожан. Также отметили, что похожую картину наблюдают во многих метах, где есть спуск к воде.