Губернатор передал омским районным больницам 97 новых машин Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков передал районным больницам сразу 97 новых автомобилей УАЗ и Лада. Это самое крупное пополнение автопарка медицинских учреждений Омской области. Каждый район получит по несколько машин для своих нужд. Это позволит сократить время ожидания пациентами врачей после вызовов на дом. Сельские поликлиники станут более мобильными. Глава региона уверен: обновление автопарка – ещё один шаг к повышению доступности и качества первичного звена здравоохранения.

- По инициативе Президента Владимира Владимировича Путина была принята программа модернизации первичного звена здравоохранения. И один из приоритетов этой программы - доступность и высокое качество оказания медицинских услуг. В рамках этой программы в январе мы с вами получили 32 автомобиля для первичного звена. И сегодня мы распределяем по центральным районным больницам ещё 97 автомобилей - в три раза больше, чем было в начале года, - сказал Александр Бурков. - Все эти автомобили идут в муниципальные районы. На этих машинах будут обслуживать вызовы участковые терапевты, фельдшеры – те люди, у которых самый тяжёлый труд и главная задача – оказать первичную помощь населению. Здесь есть машины высокой проходимости для сельских дорог, это позволит медикам оперативно приезжать по вызову и оказывать помощь нашим омичам, на этих автомобилях можно возить лекарства, доставлять пациентов на обследование в больницу, госпитализировать в стационар. Уверен, что благодаря заботе наших врачей, омичи будут быстрее выздоравливать.

В церемонии вручения ключей от новых автомобилей участвовал и депутат ЗакСобрания Степан Бонковский. Он отметил, что обновление автопарка стало возможно лишь благодаря участию региона в нацпроекте «Здравоохранение».

Глава региона уверен: обновление автопарка – ещё один шаг к повышению доступности и качества первичного звена здравоохранения. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Это – реальный результат того, как инициатива Президента о комплексном развитии территорий уже работает. Обновление транспортного парка районных больниц положительным образом скажется на доступности сельской медицины. В общей сложности, уже в ближайшие годы в районные больницы поступит более 300 единиц автотехники, - сказал Степан Бонковский.

Депутат Законодательного Собрания Вадим Бережной, который тоже участвовал в церемонии, отметил особую важность обновления автопарка районных больниц Омской области.

- Каждый из тех, кто сегодня здесь стоит, понимает, что вопрос доступности медицинской помощи определяется сначала, да, наличием и врачей, и медицинских сестёр, но во вторую очередь - этими автомобилями, которые позволяют в нужных условиях выполнить поставленные задачи. И сегодня такие условия нашим медикам предоставляются, - сказал Вадим Бережной. - Это колоссальное пополнение автопарка. Депутатский корпус сделает всё необходимое, чтобы это продолжалось и дальше – условия для медиков были, а пациенты это чувствовали, и чтобы эти машины принесли много пользы нашим землякам.