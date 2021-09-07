Омич превратил квартиру в магазин и не смог уехать за границу

Только после запрета на выезд из страны предприниматель решил выполнить решение суда. Фото: пресс-служба УФССП по Омской области

В суд обратилась омичка, проживающая на втором этаже в одном из домов на улице Труда. Женщина пожаловалась, что в квартире прямо под ней предприниматель устроил магазин. Из окна он сделал дверь и организовал отдельный вход, сделав еще и крыльцо. Больше всего омичку не устраивало, что к магазину по отмосткам дома постоянно подъезжали грузовые автомобили с продуктами. От этого отмостки разрушались, а это могло серьезно навредить фундаменту дома. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что предприниматель не перевел помещение в категорию нежилого, а на деле уже получал от его использования прибыль, сообщили в службе судебных приставов.

Суд частично удовлетворил требования омички и обязал предпринимателя вернуть квартиру в изначальное состояние. Вот только выполнять решение суда он не торопился, не помог даже административный штраф. Действенным оказался запрет на выезд за границу. Когда предприниматель узнал, что не сможет отправиться в путешествие, он заложил дверной проем и убрал крыльцо. Как уточняют в УФССП, сейчас квартира приведена в надлежащее состояние.