Найти работу омичам помогла ярмарка вакансий службы занятости

На ярмарке вакансий можно выбрать востребованную на рынке труда профессию. Фото: правительство Омской области

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА, ПЕКАРИ И КОНДИТЕРЫ

В омском Центре профессиональной ориентации и психологической поддержки населения прошла Первая отраслевая ярмарка вакансий и учебных рабочих мест для поваров, пекарей и кондитеров. Омские предприниматели готовы трудоустроить и студентов, и пенсионеров, и одиноких мам маленькими детьми. Каждый из них сможет найти для себя подходящий график работы. А тех, у кого нет навыков работы, но есть большое желание, бесплатно обучат новой профессии. Все это происходит в рамках программы нацпроекта «Демография». Сейчас по ней уже учатся 260 человек, а в общей сложности новую специальность таким образом получат две тысячи омичей.

Курсы длятся от одного до трех месяцев. И учат только тем профессиям, которые сейчас востребованы на рынке. Больше всего региону сейчас нужны водители, экскаваторщики и дорожники. А пальму первенства занимает профессия повара и ее разновидности – пекаря и кондитера.

– Мы решили провести ярмарку именно по ним, потому что у нас в банке вакансий есть по ним примерно 800 рабочих мест и примерно 450 соискателей. Еще около 400 человек которые хотели бы сменить работу, – рассказывает начальник отдела трудоустройства департамента занятости населения минтруда Омской области Данил Трофимов. – Вообще, ярмарка вакансий – это такой формат взаимодействия работодателя и соискателя, при котором мы сокращаем период подбора работы и упрощаем процесс трудоустройства. Мы проводим очный формат взаимодействия, сразу рассказываем про режим работы организации, о возможностях и особенностях рабочего процесса. Работодатель видит человека вживую, знакомится с ним.

РАДЫ ВСЕМ СОИСКАТЕЛЯМ НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА

В этом году в регионе уже провели более 120 ярмарок вакансий. Из двух тысяч пришедших на них, 950 человек уже трудоустроены. Представители 15 крупнейших организаций региона предлагают 500 рабочих мест для соискателей. Они не отказываются ни от какой формы поиска работников, в том числе и дистанционной. Но все-таки настаивают: ничто не заменит живого общения с людьми.

– Ярмарка вакансий важна из-за диалога между работодателем и соискателем. Уже на этом этапе мы можем многое определить и решить. Это, безусловно, всегда для нас актуально, – подтверждает руководитель отдела персонала компании «Лента» Наталья Вилькова. – Сегодня мы предлагаем около 50 вакансий в шести наших гипермаркетах. Нам требуются повара, пекари, продавцы на витрину и в торговый зал, а также кассиры. Под графики мы можем достаточно смело подстраиваться в пределах времени работы самого гипермаркета. Самое главное – это желание работать.

Такое «учебное» собеседование полезно и для тех, кто пытается найти работу. С каждым из пришедших работают специалисты, которые помогают сориентироваться в стрессовой для многих ситуации.

– Я провожу тренинги по психологической поддержке, – объясняет ведущий инспектор Центра занятости по Октябрьскому округу Людмила Овчаренко. – Мы помогаем людям в составлении резюме, обучаем «холодным» звонкам – как планировать свои разговоры с работодателем для дальнейшего трудоустройства. В рамках нацпроекта «Демография» проводим профконсультации, чтобы помочь людям с выбором обучения по дальнейшей компетенции на портале «Работа в России», помогаем подавать заявки. Мы – связующее звено между соискателями и учебными заведениями. Учитываем, сколько людей на какие компетенции подали заявки. Стараемся отследить судьбу каждого человека и убедиться, что он не потерялся, что о нем знают.

УЧАТ ТОЛЬКО ВОСТРЕБОВАННЫМ НА РЫНКЕ ПРОФЕССИЯМ

Ярмарку посетили около 350 потенциальных работников. Среди них – люди совершенно разных возрастов. Есть много молодых мам, которые хотят постепенно выйти на работу из декретных отпусков.

– Пришла сюда с дочкой, не с кем было оставить, – говорит одна из соискательниц Ирина. – Я не претендую на какую-то определенную должность. Сейчас для меня самое главное – график работы, потому что ребенка некому забирать из садика, и, конечно, зарплата. Я год работала администратором, правда, неофициально. А официальный стаж у меня – продавец-кассир. Я много лет работала в кинотеатре. Но ушла в декрет, потом произошла ликвидация предприятия, и вот теперь снова ищу работу.

– О ярмарке мне сообщила служба занятости, где я состою, – рассказывает ее соседка по очереди на оформление анкеты Наталья. – Ищу вакансию в сфере торговли. Раньше работала продавцом. Потом родился ребенок. Сначала с малышом сидела бабушка. Через какое-то время она не смогла с ним оставаться. Мне пришлось уволиться. Вот сейчас после ремонта открылся наш садик, поэтому у меня появилась возможность вернуться на работу.