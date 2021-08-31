Домашние условия и самое современное оборудование: В Омске открыли корпус интерната для инвалидов

В новом корпусе дома-интерната смогут с комфортом разместиться 100 человек. Фото: правительство Омской области

В Омске торжественно открыли новый корпус интерната для постояльцев, нуждающихся в особой заботе. Его начали строить в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография». Объект обошелся в 560 млн рублей. Деньги выделялась из федерального бюджета на условии софинансирования из регионального. Главный застройщик объекта – ООО «Энергостройкомплекс».

До открытия нового корпуса омском доме-интернате постоянно проживали 340 постояльцев. Сейчас к ним смогут присоединиться еще 100 человек. Все помещения соединены теплым переходом, так что пользоваться появившейся инфраструктурой смогут все постояльцы.

Фото: правительство Омской области

Фото: правительство Омской области

Учреждение расположено в поселке Северном на выезде из Омска. Место выбрано очень удачно – много зелени, чистый воздух. Вообще, на территории вокруг интерната теперь, как в загородной резиденции - множество деревьев и цветов, открытая спортивная площадка и даже фонтан. После масштабной реконструкции территории и строительства корпуса, который теперь стал главным, появились все условия для восстановления здоровья попавших сюда людей. Ведь особая гордость интерната еще и в том, что многим постояльцам здесь помогают вернуться к полноценной жизни.

Фото: правительство Омской области

Фото: правительство Омской области

Несмотря на большое пространство – корпус получился площадью 12 тысяч квадратных метров, – заблудиться здесь невозможно. Повсюду установлены таблички с указанием направления. Также в холле первого этажа установлено электронное табло, полистав которое можно узнать о последних новостях.

На втором этаже – комнаты для постояльцев, которые могут передвигаться сами. В каждой есть отдельный санузел с пандусами. Здесь же расположена просторная и светлая столовая с трогательными плакатами, призывающими постояльцев мыть руки и желать друг другу приятного аппетита.

Во всем корпусе нет ощущения больницы. В комнатах, коридорах и, вообще, в каждом помещении постарались создать обстановку, близкую к домашней. Для постояльцев предусмотрены занятия на любой вкус: рукоделие развивает мелкую моторику, театральная студия – навыки общения и память, а в тренажерный зал закупили специальное оборудование для реабилитации. Еще здесь есть спортивный и даже балетный залы. Во втором репетирует самодеятельный ансамбль. Пришедшей на открытие делегации показали еще библиотеку, кинотеатр и творческие мастерские.

Даже на праздничном концерте смогли обойтись местными талантами, которых здесь множество. С самого утра на сцене, расположенной во дворике, выступали исполнители, воспитанные в стенах учреждения.

ОФИЦИАЛЬНО:

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Люди, которые нуждаются в особой заботе, будут здесь жить, действительно, в комфортных условиях, приближенных к домашним. Корпус обеспечен интернетом, установлено оборудование. Пожилые люди смогут обучиться навыкам пользования компьютером, расширить свои контакты и общаться со всем миром. Это совершенно новая планка, которую мы задали для региона. У нас сегодня 14 государственных домов-интернатов. На следующий год в Такмыке Большереченского района тоже будем делать реконструкцию. Следующим серьезным проектом станет открытие дома-интерната на 50 мест и центра социального обслуживания в Азово. Сейчас мы готовим документы на включение его в нацпроект, и у нас есть договоренность с федеральным центром, что в 2023 году мы получим средства на реализацию. Сегодня мы вышли на совершенно новый стандарт по строительству и реконструкции домов- интернатов. Строители показали, что они умеют возводить такие сложные объекты, а в новый жилой корпус сюда плюсом пришли еще 88 человек, принятых на работу.