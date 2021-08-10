Новый корпус Омского дома-интерната ввели в эксплуатацию

Омичи, которые проживают и проходят реабилитацию в Омском доме-интернате, скоро будут справлять новоселье – новый корпус площадью более 12 тысяч кв м уже введен в эксплуатацию. До открытия осталось всего несколько дней и в здании уже заканчиваются работы по оснащению помещений мебелью и оборудованием.

Новое значит современное

Старое здание интерната, построенное еще в 1924 году, уже давно не отвечало современным реалиям жизни, и два года назад была забита первая свая в основание нового корпуса.

- Когда в рамках нацпроекта «Демография» были запланированы мероприятия по строительству новых корпусов для постояльцев домов-интернатов, мы понимали прекрасно, что нам надо добиваться, чтобы условия в них были современными. Чтобы этого достичь, губернатор Александр Бурков поставил перед нами задачу – привлечь средства федерального бюджета и снизить нагрузку на областной бюджет. В итоге на строительство этого крупного социального объекта было освоено 549,3 млн рублей из областного и федерального бюджета, - говорит заместитель Председателя Правительства Омской области, министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

Комфорт и уют

Люди, которые получают услуги в учреждениях интернатного типа, должны жить в них активной жизнью – такова позиция Министерства и руководства интерната. Поэтому все действующие здесь программы направлены не только на реабилитацию, но и социализацию получателей услуг. А современные условия, созданные в новом здании дома-интерната, тому способствуют. Все пространства сделаны так, чтобы колясочники не испытывали проблем при передвижении: все входы в здание оборудованы пандусами, в холле и фойе расположены большая гардеробная на 450 мест, информационные стойки и табло для навигации маломобильных, три из четырех пассажирских лифтов предназначены для перевозки маломобильных граждан, а все помещения корпуса очень просторные. Построен теплый переход из старого корпуса в новый.

Бытовые условия для проживающих и места для досуга скорее напоминают пятизвездочный дом отдыха: в каждой комнате, оборудованной индивидуальным санузлом, могут проживать по 2-3 человека, на каждом этаже есть зоны отдыха с мягкой мебелью и телевизорами. Огромная столовая, рассчитанная на 300 мест, оснащена технологическим оборудованием.

Чтобы было интересно жить

- Мы стремимся к тому, чтобы постояльцы нашего дома-интерната проводили время интересно, - рассказывает директор Омского дома-интерната Владимир Метлицкий. – Для получателей услуг у нас разработано 20 социально-реабилитационных программ, есть инклюзивный театр, кружок изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, эстрадного вокала. Проживающие активно занимаются спортом, играют в футбол, волейбол и баскетбол.

Для этого в новом корпусе имеются спортзал, оснащенный специализированным инвентарем, в тренажерном зале установлено спортивно-реабилитационное оборудование, в хореографическом зале есть балетные станки, в библиотеке – компьютерное оборудование и стеллажи для книг. А актовому залу с бархатными креслами и гримеркам, где будут готовиться к выступлению самодеятельные актеры, могут позавидовать профессиональные театры. Причем в актовом зале также предусмотрены возможности для выступления маломобильных людей – есть специальный подъемник, который поможет подняться на сцену.

Отдельная гордость – благоустроенная прилегающая к дому-интернату территория. Тротуары вымощены плиткой, засеяны газоны, высажено более 40 елей и 3 тысяч цветов, установлены скамейки, беседки и даже летняя сцена! А у главного входа красуется фонтан из природного камня. Есть и две теплицы, где постояльцы центра с удовольствием выращивают овощи и зелень.

Сказано

Современное здание нового корпуса было построено всего за два с небольшим года, причем как минимум половина этого срока пришлась на непростое время пандемии. Когда здесь в начале 2019-го вбивали первую сваю, даже не верилось, что так быстро здесь появится новое здание.

- Хотелось бы поблагодарить ООО «Энергостройкомплекс» в лице его директора Алексея Резников, который в непростых условиях выполнили все условия и в срок сдали объект, - сказал Владимир Куприянов. - Здесь вложена огромная работа и специалистов данного учреждения, и нашего министерства, которые работали в одной связке.