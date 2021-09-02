В «Омскоблавтотрансе» объяснили, почему временно приостановлена онлайн-продажа билетов на автовокзалах региона

Билеты можно купить, лично придя в кассы одного из автовокзалов «Омскоблавтотранса». Фото: «Яндекс. Карты»

Напомним, накануне появилась информация, что онлайн-покупка билетов на все рейсы «Омскоблавтотранса» недоступна. При вводе любого направления и любой даты сервис выдает одну и ту же информацию: билетов нет.

– У предприятия меняется оператор, – пояснили в пресс-службе АО «Омскоблавтотранс». – Раньше был ПАО «Ростелеком», а сейчас (по итогам конкурсной процедуры – запрос котировок экономия составила 315,5 тысяч рублей) будет ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Всего было подано на участие в торгах две заявки. Сейчас идет подготовка оборудования и пуско-наладочные работы, которые будут идти до конца сегодняшнего дня.