Привиться нужно и от гриппа, и от коронавируса

Вакцин в регионе достаточно

В Омской области нет дефицита вакцин от коронавируса, и все желающие могут без каких-либо проблем сделать прививку от этой грозной инфекции.

- По данным нашего министерства, в медицинских учреждениях города и области вакцина есть в достаточном количестве. Сейчас там находится более 100 тысяч доз вакцины всех четырех видов, - сообщила на специальной пресс-конференции, посвященной вакцинации жителей региона от Covid-19 и сезонного гриппа, заместитель министра здравоохранения Омской области, начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец. – Всего за время вакцинации из 900 тысяч необходимых доз вакцин регион получил 699 тысяч, их них 587 тысяч – «Гам-Ковид-Вака», 19 350 – «ЭпиВакКороны», 7900 – «Ковивака» и 84300 – «Спутник Лайта». Вакцина поступает из Минздрава России постоянными траншами, 2-3 раза в неделю, в достаточном количестве – по 15-17 тысяч за раз.

На сегодняшний день в регионе от Covid-19 привито более 563 тысяч человек, а полный курс вакцинации закончили 487 469 человек. И хотя в целом это неплохой показатель, но медиков тревожит, что в последнее время темпы вакцинации стали снижаться. Если раньше, например, в выходные дни в прививочные пункты торговых центров приходило по 100-150 человек, то теперь – чуть больше сорока.

Молодые и дети стали болеть чаще

- Наверное, граждане успокоились, что количество заболевших становится меньше. Нас это настораживает. Хотелось бы, чтобы граждане к вопросу вакцинации относились более серьезно, - говорит Элеонора Кролевец и приводит такие данные. Тенденция заболеваемости в целом такова, что все больше и больше молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет заболевают ковидом. Их больше, чем в 2020 году и болеют они при этом тяжело. На 25 августа этого года в Омской области заболело ковидом в 1,3 раза больше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, если в прошлом году ковидом переболели 1344 ребенка, то на сегодняшний день – уже 3183. Причем среди них есть совсем маленькие – те, кому не исполнилось и года! Заражаются они в первую очередь от непривитых взрослых. Не так давно в одно из лечебных учреждений региона поступили два малыша с ковидом, одному 2, другому 4 года. Оба заразились от непривитой тети, которая за ними ухаживала.

- Защита детей от ковида – это вакцинация родителей и соблюдение элементарных гигиенических норм: носить маски, соблюдать дистанцию, часто мыть руки, пользоваться антисептиками, - напоминает замминистра здравоохранения Омской области.

Грипп тоже не дремлет

С 23 августа в регион начала поступать вакцина от гриппа. Омская область получила вакцину двух видов в количестве более 400 тысяч доз. Уже сейчас ее можно поставить в поликлиниках по месту жительства, а с 1 сентября медики начнут выходить в школы, детсады и другие образовательные учреждения.

В прошлом году в Омской области не было зарегистрировано ни одного случая гриппа, и медики связывают это с тем, что было провакцинировано достаточное количество людей, чтобы остановить эту грозную инфекцию. В этом году они советуют не тянуть с вакцинацией.

- Никто не знает, как будет протекать эпидемия гриппа. Если на ковид наслоится грипп, организму будет очень тяжело. Со времен Луи Пастера не придумали никакого способа борьбы с инфекцией лучше, чем вакцинация, - уверена Элеонора Кролевец.

Важно

Между прививками от гриппа и ковида должен пройти месяц. Поэтому те, кто привился от ковида до начала августа, уже могут вакцинироваться от гриппа.

На заметку

Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава РФ провел исследования и выяснил, что вакцинация от Covid-19 не влияет на репродуктивную функцию ни женщин, ни мужчин. А вот ковид влияет очень плохо и на здоровье матери, и на течение беременности, и на детей.