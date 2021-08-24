Школы Омской области готовы встретить учеников в День знаний

В День знаний в Омске состоится замечательное событие – первых учеников примет новая школа, расположенная в густонаселенном микрорайоне «Амурский-2». Уникальность этого события в том, что это – одна из самых больших образовательных организаций на территории областного центра. Она рассчитана на 1 122 места. Только первых классов в этом году здесь будет 13!

- В этом современном образовательном учреждении детям будет приятно учиться. Здесь есть удобные рекреационные зоны, спортивный и актовый залы, созданы условия для внеурочной деятельности и дополнительного образования, необходимая инфраструктура для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Около школы оборудована современная спортивная площадка, - говорит министр образования Омской области Татьяна Дернова. - Строительство велось в рамках нацпроекта «Образование», а стоимость объекта составила более 645,8 млн рублей.

Новая большая школа в микрорайоне «Амурский-2» не единственный объект, который встретит учеников обновленным. К 1 сентября средние образовательные учреждения области готовили с особой тщательностью. Это и понятно, ведь речь идет о комфорте и здоровье наших детей. Огромное внимание при подготовке школ уделяли организации учебного процесса. В первую очередь речь идет о компьютеризации и информационной составляющей. Только в этом году 179 общеобразовательных организаций региона будут оснащены оборудованием на сумму 507,8 млн. рублей. Его поставка идет полным ходом и завершится до 1 октября. Например, только в одной из школ региона будут полностью оборудован компьютерный класс, в котором будет 16 ноутбуков, 1 МФУ, оборудование управления средствами обеспечения дистанционного обучения и видеонаблюдения (сервер), а также учебный класс с тремя 3 IP-камерами, 3 интерактивными панелями и 3 ноутбуками. Кроме того, на средства экономии от состоявшихся конкурентных процедур планируется закупка дополнительно 528 ноутбуков. Кроме того за два года в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в этом году к высокоскоростной сети «Интернет» планируется подключить 290 средних школ и 11 колледжей Омской области. Кстати, за последние два года таких объектов образования было подключено 540.

Заботясь о здоровье детей, Правительство региона уделило особое внимание том, чтобы в порядок школьные спортзалы. В прошлом году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Омской области было отремонтировано 9 школьных спортивных залов. А в этом году, чтобы привести в порядок спортзалы 11 муниципальных сельских школах, Правительством Омской области было выделено почти 19 млн рублей. В итоге к 1 сентября преобразились спортзалы в Орловской школе Марьяновского района, Лесной школе Исилькульского района, Осокинской школе Калачинского района, Екатерининской школе Москаленского района, Ермаковской школе Нововаршавского района, Хорошковской школе Павлоградского района, Воронцовской школе Полтавского района, Сосновской школе Таврического района, Междуреченской школе Тарского района, Новокошкульской школе Тюкалинского района и Кутузовской школе Шербакульского района. Всего же начиная с 2014 года в Омской области отремонтировано уже 120 школьных спортивных объектов. Эту работу будут продолжать и дальше.

ВАЖНО

На реализацию национального проекта «Образование» в Омской области только в этом году выделено 4 млрд. 655 млн. рублей.