«Точек роста» станет больше

До начала нового учебного года остались считанные дни и совсем скоро 1 сентября дети, нарядные и красивые пойдут на праздник – День знаний. Учеников 72 школ региона ждет сюрприз – в их учебных заведениях появились новые центры образования «Точка роста».

Такие центры без преувеличения можно называть уникальным явлением в среднем образовании и Омская область является лидером по их количеству по сравнению с другими регионами. За два предыдущих года благодаря деятельности областного Правительства, которую оно ведет реализуя нацпроект «Образование», во всех муниципальных районах области уже появились 100 «Точек роста» и теперь к ним добавятся 72 новых. А к началу 2024 года введут в эксплуатацию свыше 300 таких центров. То есть фактически «Точки роста» будут работать в каждой второй сельской школе региона.

Учиться с интересом

Что же такое «Точка роста» и зачем они нужны? Это – образовательные центры цифрового и гуманитарного профиля, которые создаются на базе сельских школ. Их главная задача – максимально возможным образом осовременить образовательный процесс и дать доступ сельским школьникам к новым технологиям, которые сделают постижение наук процессом увлекательным и интересным.

- Новые центры обеспечат возможность углубленного изучения отдельных предметов и формирования изобретательского, креативного, критического мышления, развития функциональной грамотности, - считает первый заместитель министра образования Омской области Инна Елецкая. - В кабинетах разместятся цифровые лаборатории, комплекты посуды и оборудования для ученических опытов, комплекты препаратов, гербариев, коллекций по разным темам курса биологии, демонстрационное оборудование по химии, комплекты химических реактивов, оборудование для лабораторных работ по физике, а также оборудование для основ робототехники, механики, мехатроники и освоения основ программирования, а также новые компьютеры и ноутбуки.

По последнему слову техники

Передовое оборудование, которым оснащены «Точки роста», позволит углубленно и интересно изучать разные предметы. Так в новых центрах будут цифровые лаборатории, снабженные датчиками для измерения различных величин с возможностью подключить компьютер или планшет для расчетов. Благодаря этому дети смогут проводить настоящие научные исследования. Например, юным биологам это поможет определить факторы, влияющие на скорость фотосинтеза или прорастания семян. Кстати, с этого года в «Точках роста» будут реализовываться образовательные программы по биологии, химии и физике и именно на реализацию этих направлений будет сделан основной упор в работе центров. А значит, и комплектоваться они будут соответствующе - лабораторным оборудованием и оборудованием для проведения физических опытов и исследований.

- Самые, наверное, востребованные предметы у нас на ЕГЭ - это как раз физика и химия, - говорит председатель комитета по образованию Русско-Полянского района Татьяна Буц. - Надеемся, что наши выпускники благодаря появившимся у них возможностям, будут показывать более высокие результаты на итоговой государственной аттестации. Уроки в новых центрах будут способствовать росту познавательного интереса у детей к наукам.

Кроме того, в «Точках роста» дети изучают основы безопасности жизнедеятельности, технологию и информатику на современном оборудовании, занимаются робототехникой, запускают и изучают квадрокоптеры, постигают азы виртуальной реальности и конечно учатся играть в шахматы.

Цифры

112,9 млн рублей будет потрачено из консолидированного бюджета Омской области на создание образовательных центров «Точка роста».

Более 25 тысяч школьников Омской области буду обучаться в «Точки роста».