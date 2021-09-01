Прокуратура считает, что лишение родительских прав омской сироты было поспешным

В Омске продолжают рассматривать дело о лишении сироты родительских прав на ребенка. К заседаниям подключилась и прокуратура. Фото: Артем КИЛЬКИН

Благодаря общественникам широкую огласку получила история сироты из Омска. Девушку пытаются лишить прав на дочь, которую она родила этой весной. Сразу после родов девочка находилась около месяца под наблюдением врачей. После выписки в тот же день поступил сигнал в полицию о том, что условий для нормальной жизни ребенка омичка обеспечить не может. Мать согласилась на месяц отдать девочку в «Специализированный дом ребенка». А после события произошли так стремительно, что омичка не успела опомниться, как начал решаться вопрос о лишении ее родительских прав.

Свою проверку провела прокуратура и нашла ряд нарушений в деятельности сразу нескольких ответственных за адаптацию сирот и их детей органов, среди них оказались: «КЦСОН «Рябинушка», органы опеки и попечительства, БУЗОО «Специализированный дом ребенка», территориальный отдел полиции. В прокуратуре считают, что сироте уделили недостаточно внимания в рамках профилактики семейного неблагополучия. Как уточняют в пресс-службе ведомства, главам организаций уже вынесены представления.

А между тем рассмотрение дела о лишении омички родительских прав продолжается. Теперь в нем примут участие и представители прокуратуры.