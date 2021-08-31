Выигран грант на реализацию проекта «Экопарк ОмГАУ – городу Омску»

Подведены итоги конкурса, в котором приняло участие 146 некоммерческих организаций Омской области, поддержано – 111 проектов. Среди победителей - Омская региональная общественная экологическая организация «Земля – наш общий дом», функционирующая в вузе на базе кафедры экологии, природопользования и биологии, с проектом «Экопарк ОмГАУ -городу Омску» (руководитель – профессор Н.А. Поползухина).

В июне 2021 г. Министерством региональной политики и массовых коммуникаций Омской области был объявлен конкурс среди некоммерческих организаций в форме грантов на предоставление субсидий на развитие гражданского общества, поддержанный Фондом президентских грантов.

Представленный для реализации проект посвящен созданию комфортного экопространства для студентов и преподавателей университета, жителей Сибаки, Советского административного округа и города Омска в целом, формированию надпрофессиональных навыков у обучающихся, в том числе – экологического мышления, которое будет реализовываться посредством экологического образования и просвещения.

Н.А.Поползухина, доктор с.-х. наук, профессор, председатель ОРОЭО «Земля – наш общий дом», руководитель проекта:

«Реализация поддержанного проекта, как и многих выполненных уже нашей организацией, соответствует основным направлениям ее уставной деятельности . С точки зрения экологического образования и просвещения для студентов нашего вуза, обучающихся колледжей и школ города планируется проведение экскурсий в Ботанический сад и Зоологический музей ОмГАУ, а также экологических семинаров.

Кроме того, на территории дендропарка будут изготовлены и размещены деревянные скульптуры отдельных животных Омской области, занесенных в Красную книгу, с информационными табличками к ним, что позволит расширить представления о биологическом разнообразии животного мира Омского региона.

С целью организации благоприятного экологического пространства на территории дендропарка (рядом со студенческим дворцом культуры и IV корпусом университета) планируется приобретение и высадка декоративных кустарников и цветочной рассады, установка парковых скамеек и урн. Таким образом, будет создан еще один комфортный уголок, который станет в то же время «полезным» местом отдыха для студентов и преподавателей ОмГАУ, жителей микрорайона и города, наших многочисленных гостей».