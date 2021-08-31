Профессор Омского ГАУ приняла участие в научно-практической конференции по органическому сельскому хозяйству

С 26 по 27 августа в Приморском крае прошла научно-практическая конференция по органическому сельскому хозяйству и обучению «Производство органической тыквы в КФХ А.И. Гришко» (сертификат по японской органической системе JAS). В мероприятии от Омского ГАУ приняла участия Нина Григорьевна Казыдуб, профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений.

В Приморском крае на базе ГСХА в рамках Общероссийского проекта «Органическое сельское хозяйство – новые возможности» прошло двухдневное обучение основам органического производства.

Мероприятие реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Модерировал мероприятие Сергей Александрович Коршунов, кандидат политических наук, Председатель правления Союза органического земледелия, член Общественного совета Минсельхоза РФ.

Знания получили более 77 человек из 23 регионов России. Аграрии прослушали лекции, участвовали в онлайн-конференции, побывали на выездном практикуме, проведенном на базе одного из ведущих предприятий Приморья КФХ А.И. Гришко.

В первый день собравшиеся обсудили актуальные вопросы экспорта органической продукции, тенденции мирового рынка органики в современных условиях, ассортимент наиболее востребованных органических сельхозкультур и правила сертификации по японской органической системе JAS.

Сергей Александрович Коршунов рассказал об истории возникновения органического сельского хозяйства в мире, о развитии этого направления в России, о современных достижениях, тенденциях и наработках. В ходе презентации он подробно осветил вопросы, касающиеся сертификации предприятий, работающих в органическом сельском хозяйстве.

Во время практической части обучения собравшиеся посетили сельхозпредприятие Александра Ивановича Гришко, которое специализируется в направлении овощеводства и имеет опыт выращивания органических продуктов. Для слушателей провели экскурсию по производственным площадкам сельхозпредприятия. Участники семинара познакомились с технологией производства органической тыквы и правилами сертификации по японской органической системе JAS. В заключение была проведена дегустация продуктов из органической тыквы.

Обучающий проект «Органическое сельское хозяйство – новые возможности» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Организатором проекта выступает Союз органического земледелия России.