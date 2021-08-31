В Омском ГАУ вновь состоялся экскурсионный флешмоб

Замечательно то, что родилась эта традиция именно в Омске. В 2021 году Омская область в юбилейный пятый раз выступила организатором акции, которая приобрела всероссийские масштабы!

Экскурсионный флешмоб - это ежегодная акция, в рамках которой в последнюю субботу августа в 12:00 из разных точек России одновременно стартует множество бесплатных экскурсий, лекций, мастер-классов и творческих встреч с самыми интересными жителями городов.

В этом году 5 омских вузов приняли участие в городском мероприятии, предложив омичам 12 экскурсий. Всего же только жителям нашего региона было предложено более 130 экскурсий!

В организации экскурсионной площадки на территории городка Омского ГАУ приняли участие специалист отдела методического сопровождения воспитательной работы Ольга Анатольевна Ландик и студентка 2 курса землеустроительного факультета, корреспондент студенческой медиаслужбы Ксения Веселовская.

На этот раз гостям была предложена фотоэкскурсия по самым красивым и значимым местам городка Омского ГАУ. Экскурсанты смогли рассмотреть памятники истории и архитектуры в окружении прекрасного дендрологического парка, узнали историю и легенды аграрного университета и места, где он расположен – удивительного творения рук человеческих, также гости смогли получить фотографии на память о прогулке.

Экскурсия, подаренная омичам, была разработана в рамках культурно-образовательного проекта «Экскурсионный маршрут «Жемчужина омских окраин», который реализуется музеем истории Омского ГАУ. Гости неспешно прогулялись по аллеям и площадям городка, познакомились с историческими и современными памятниками и зданиями. Всех приятно удивила не только красота самого места – архитектурный облик зданий в обрамлении зелени и цветников, но и то, насколько ухожена территория.

В заключение экскурсанты поблагодарили организаторов за увлекательное времяпрепровождение и памятные сувениры, а многие продолжили свое знакомство с Омским ГАУ, отправившись в ботанический сад.