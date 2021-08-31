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Общество31 августа 2021 20:44

В Омске пассажирская газель протаранила легковушку

В аварии пострадал ребенок
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Авария произошла из-за несоблюдения дистанции на дороге.

Авария произошла из-за несоблюдения дистанции на дороге.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В обстоятельствах аварии между пассажирским микроавтобусом и легковым автомобилем предстоит разобраться омской полиции. Сообщение о ДТП поступил сегодня днем, около 14:35. Авария произошла в Кировском округе на улице 2-я Солнечная.

Как предварительно установили сотрудники Госавтоинспекции, оказавшиеся на месте, 48-летний водитель автобуса "Луидор" не выдержал безопасную дистанцию и врезался в "Тойоту Хайлюкс". Как сообщают в ведомстве, на момент аварии в микроавтобусе находились 6 человек, помощь понадобилась одному из них, а также 11-летней девочке, которая ехала в иномарке.

По факту аварии проводится проверка, после которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.