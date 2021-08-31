Семья погибшего от ковида омича отсудила у вольницы 400 тысяч

Суду в Омске пришлось рассматривать дело, связанное с ковидом. В этот раз оно не касалось штрафов за нарушение ковидных ограничений, как это часто бывает.

В суд пошли родственники погибшего от коронавируса омича. Мужчина переносил болезнь в тяжелой форме, поэтому попал в больницу и, к сожалению, скончался. Семья уверена, это произошло из-за некачественного лечения. Поэтому они потребовали от больницы, где лечился омич, компенсации морального ущерба и затрат на похороны.

Ленинский районный суд рассмотрел дело и решил удовлетворить требования истцов. Им выплатят компенсацию в 400 тысяч рублей.