Волонтеры АО «Транснефть - Западная Сибирь» приняли участие в экологических акциях

Сотрудники АО «Транснефть - Западная Сибирь» в августе организовали ряд мероприятий экологической тематики в шести российских регионах - Тюменской, Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае. В природоохранных акциях приняли участие порядка пятисот добровольцев - работников и членов их семей.

В первой половине месяца во всех филиалах АО «Транснефть - Западная Сибирь» был объявлен старт традиционному экомероприятию - сбору вторсырья для последующей передачи на переработку. По итогам было собрано более 6 тонн макулатуры.

- В этом году мы проводим такое мероприятие уже в четвертый раз, собрав в совокупности общими усилиями более 13 тонн вторсырья. В августе мы решили совместить сразу два благих дела - вырученные средства направили на помощь приютам для бездомных животных и зоопаркам в тех регионах, где работает предприятие, - рассказал активист корпоративного добровольческого движения, заместитель председателя Совета молодых специалистов Олег Лукьянчиков.

Кроме того, по результатам акции «Морковка для друга» добровольцы оказали поддержку шести специализированным учреждениям - зоопарку при детском эколого-биологическом центре в г.Омске, новосибирскому приюту при городской общественной организации «Защити животных», живому уголку при станции юных натуралистов в г. Ишиме Тюменской области, центрам защиты животных в Красноярске, Ачинске и Томске. Волонтеры передали корма, медикаменты, фрукты и овощи для экзотических животных и птиц - лемуров, пекарей, попугаев, дикобразов, шиншилл.

Сотрудники аппарата управления АО «Транснефть - Западная Сибирь» организовали экскурсию в зоопарк при детском эколого-биологическом центре для воспитанников социально-реабилитационного центра «Гармония». Маленькие гости экоцентра получили возможность самостоятельно покормить животных, а после экскурсии получили в подарок сладости и сувениры.

Волонтерские инициативы природоохранной тематики - важная часть корпоративной культуры АО «Транснефть - Западная Сибирь», одна из целей которой - формирование бережного и ответственного отношения к природе.

Кстати, 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Август текущего года посвящен проблемам климата и экологии и нацелен на популяризацию научных знаний об окружающей среде. Куратором данного направления в рамках тематического года выступило ПАО «Транснефть».