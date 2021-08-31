1 сентября в Омске возле кадетского корпуса появится новая остановка

В Омске появится две новые остановки в районе кадетского корпуса на Левом берегу. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В этом учебном году свои двери для учеников откроет двери новый кадетский корпус. Его меньше чем за год построили на Левобережье. Как отметили в администрации города там появится сразу две новые остановки, одна на улице 60 лет Победы, а другая на Суворова, но называться они будут одинаково "Кадетский корпус".

В депртансе уточнили, что автобусы будут останавливаться там уже с 1 сентября. На улице 60 лет Победы можно будет сесть маршруты № 14, 17, 19, 21, 225, 305, 344, 394, 414, а на Суворова на №3, 45 и 125.

Сейчас в районе остановок уже есть нужная разметка и светофоры, скоро планируют установить дорожные знаки и ограждения.