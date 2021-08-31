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Общество31 августа 2021 15:57

В Омске официально закрылись городские пляжи

Купальный сезон закончится 1 сентября
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Официально пляжный отдых для омичей закончился.

Официально пляжный отдых для омичей закончился.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето закончилось. Об этом говорит не только календарь, но и городские пляжи. Сегодня их официально закрыли для посещения, сообщают в пресс-службе мэрии. Конечно, ограничивать вход туда никто не собирается, но следящих за безопасностью отдыхающих спасателей там больше не будет.

Напомним, что в этом году официально открыли четыре городских пляжа: «Советский», «Первомайский», «Центральный -1» и «Центральный - 2». Там ежедневно с 9:00 до 21:00 дежурили спасатели, которые могли оказать первую помощь. С приходом осени их работа заканчивается. Продолжается навигация на Иртыше, она завершится 31 октября.