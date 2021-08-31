Александр Карелин: У спорта в Омской области есть все перспективы

В рамках рабочей программы сенатор побывал в омском центре единоборств, который является базой Регионального центра спортивной подготовки. Александр Карелин оценил инфраструктуру центра и совместно с омскими депутатами провел встречу с представителями спортивных объединений и федераций. Стороны обсудили дальнейшую поддержку развития спорта – как профессионального, так и массового. Также предметом обсуждения стала инфраструктура, созданная для занятий спортом в образовательных учреждениях.

«Сейчас не может быть школа без спортивного зала, без спортивный площадки, потому что это часть стандарта, который является обязательным к исполнению. Это самые большие вложения в спортивное будущее, потому что ребята получают первоначальные навыки во время обучения и впоследствии могут быстрее сориентироваться и выбрать для себя какую-либо спортивную специализацию», – подчеркнул Александр Карелин.

«Мы должны и дальше поддерживать спорт, прежде всего массовый, чтобы наши дети занимались спортом. Это должно быть абсолютным приоритетом. Необходимо сейчас модернизировать и отремонтировать многие спортивные залы в Омске, оснастить современным спортивным оборудованием. Сейчас необходимо уделять спорту особое внимание», — считает депутат Заксобрания Омской области Степан Бонковский.

Также Александр Карелин посетил дворец художественной гимнастики, где оценил материально-техническую оснащенность спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике. Омская школа художественной гимнастики заслуженно считается одной из сильнейших школ не только в России, но и в мире. Омичи по праву гордятся знаменитыми тренерами и гимнастками, в числе которых полный цикл подготовки на базе центра прошли олимпийские чемпионки Евгения Канаева, Ксения Дудкина, серебряная медалистка Олимпийских игр Ирина Чащина.

Кроме того, сенатор побывал и в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта, который окончил в 1991 году. Здесь Александр Карелин пообщался с профессорско-преподавательским составом, ознакомился с экспонатами университетского музея и возложил цветы к мемориалу заслуженного тренера СССР Василия Громыко.

«Сегодняшние олимпийские и паралимпийские достижения доказывают, что с такими традициями, с наличием профильного вуза с возможностью подготовки преподавателей, тренеров у спорта в Омской области есть все перспективы», – отметил Александр Карелин.