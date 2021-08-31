Росводоканал выступил партнером всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг»

Группа компаний «Росводоканал» стала партнером Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг» - 2021 и учредила специальную номинацию «Река начинается с капли». Ежегодный журналистский конкурс организован Альянсом руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) и проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Премия «Росводоканала» будет вручена журналистам региональных СМИ, которые, по мнению жюри, наиболее интересно и доступно рассказали читателям о положительном опыте государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения и водоотведения в российских регионах. Темой материалов могут стать проекты внедрения современных производственных практик, технологических решений, инновационных разработок, строительство новых объектов инфраструктуры, реализация которых стала возможной благодаря эффективному сотрудничеству администрации города и инвестора.

«Для нас важно, чтобы жители России как можно больше узнали о позитивных примерах государственно-частного партнерства, потому что именно сотрудничество инвестора и руководства региона на основе сбалансированных и прозрачных для общественности договоренностей, является сегодня той движущей силой, которая позволит провести масштабную модернизацию инфраструктуры отрасли водоснабжения и водоотведения в интересах людей. Мы убеждены, что хорошие новости обладают большой созидательной силой, мотивируют на развитие и достижение качественных результатов, которые сегодня очень нужны и отрасли ЖКХ, и людям, которые в ней работают», - подчеркнул генеральный директор группы компаний «Росводоканал» Антон Михальков.

В Воронеже, Тюмени, Архангельске и Орске для обновления коммунальной инфраструктуры «Росводоканал» активно реализует возможности концессии - наиболее эффективного формата государственно-частного партнерства. В декабре 2020 года «Росводоканал» и государственная корпорация развития ВЭБ.РФ создали национального оператора в сфере ЖКХ для развития и модернизации отрасли водоснабжения и водоотведения России.

Формат конкурса предполагает широкий охват электронных и печатных СМИ, издательских домов, информационных агентств, интернет-порталов. Свыше 1000 работ ежегодно поступают в Оргкомитет конкурса, более 50-ти СМИ из российских регионов являются информационными партнерами конкурса. Подробнее о «Золотом Гонге» - 2021 на сайте АРС-ПРЕСС https://arspress.ru/zolotoy-gong-2021/.