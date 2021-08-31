Александр Бурков поддержал инициативу депутатов Степана Бонковского и Вадима Бережного об увеличении зарплат бюджетникам

Сколько регион сможет выделить средств на прибавку к заработку учителей, медиков, работников социальной и культурной сферы уже в текущем году, Губернатор Александр Бурков поручил финансово-экономическому блоку регионального кабинета министров просчитать в течение недели.

Вопросы повышения зарплаты бюджетникам в 2021 году обсуждались на состоявшейся рабочей встрече Губернатора Омской области Александра Буркова и областных парламентариев. Депутаты практически ежедневно встречаются с людьми и лучше, чем кто-либо знают об их чаяниях. Руководитель региона выслушал мнение Степана Бонковского и Вадима Бережного о наиболее актуальных темах и вопросах.

- Самое главное понимать, какие сегодня болевые точки у нас в Омской области присутствуют, чтобы Правительство могло в своей работе оперативно реагировать на те проблемы, которые видите, ежедневно встречаясь с людьми, - отметил Губернатор Александр Бурков.

- За несколько последних месяцев я провел более 400 встреч. Основной, ключевой вопрос, как мне кажется, касается бюджетной сферы. Прежде всего, педагоги медицинские работники, работники культуры обращаются с вопросом о возможности увеличения заработной платы, учитывая, что есть инфляция и опережающий рост цен. Соответственно, эта тема поднимается практически на каждой встрече. Поэтому обращаюсь к вам, Правительству Омской области с просьбой рассмотреть возможность увеличения заработной платы, прежде всего, работникам бюджетной сферы. - сказал Степан Бонковский.

- Ситуация, действительно, сложная, мы видим рост цен и на продукты питания, и на товары народного потребления, и вообще инфляционные показатели выше, чем прогнозные оценки в начале года, - согласился Александр Бурков.

Губернатор отметил, что Президент РФ Владимир Путин задал высокую планку социальной поддержки населения, в том числе своими решениями о единовременных выплатах семьям с детьми, пенсионерам. Регион должен тоже постараться смягчить инфляционный рост для тех, у кого невысокие зарплаты.

- То, что вы сегодня предлагаете принять решение о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы Омской области, это правильно. Мы сегодня считаем необходимым поддержать вашу инициативу. Но необходимо время, чтобы мы могли просчитать средства, которые мы можем на это направить, чтобы при этом выполнить остальные социальные обязательства, предусмотренные в нашем бюджете. Сегодня же дам поручение финансово-экономическому блоку. К началу или середине следующей недели мы будем чётко понимать, какой объём средств сможем направить на повышение зарплат работников бюджетной сферы, - сказал Александр Бурков.

Губернатор также отметил, что в дальнейшем для увеличения расходов по данной статье потребуется уже поддержка депутатского корпуса. Депутат Вадим Бережной, возглавляющий комитет по социальной политике, заверил, что этому решению будет обеспечена парламентская поддержка.

- Трудно переоценить, как это важно сейчас для наших земляков. Особенно для тех, кто живёт сложнее всего, для бюджетников, которые не избалованы индексацией заработной платы, и уже не первый год. Поэтому однозначно депутаты, представляющие большинство в Законодательном Собрании, проведут всю необходимую работу для того, чтобы дополнительные средства, которые найдёт Правительство Омской области для повышения зарплат бюджетников, провести на эти цели. Наша фракция будет просить сделать это уже в текущем году. Время не ждёт, люди нуждаются в финансовой поддержке сейчас, - считает Вадим Бережной.

- Согласен, что повышение должно быть в этом году, и оно будет, важно понять, какой объём средств на это будет найден. Но не только работникам бюджетной сферы нужно индексировать и повышать заработную плату, вы абсолютно правы, Степан Степанович. Говоря сегодня о повышении зарплаты в бюджетной сфере, нельзя забывать тех, кто работает в частном секторе экономики. Мы должны через союз работодателей, Степан Степанович, также стимулировать сегодня собственников промышленных предприятий, коммерческих структур выделять дополнительные средства на повышение зарплат своим работникам. Потому что мы живём в одной области и у нас общие интересы. Наша задача – создать достойный уровень заработной платы для населения.

- Александр Леонидович, нужно отдать должное частным компаниям, многие из них ответственно относятся к этому и повышают заработную плату каждый год, поэтому коллективы позитивно настроены, чувствуют уверенность в завтрашнем дне, ценят свою работу и эффективно трудятся, - поделился своими наблюдениями Степан Бонковский.

- А есть и другие компании, которые платят в лучшем случае на уровне МРОТа, а то умудряются ещё и ниже платить. Важно, когда есть компании, где высокая зарплата, выше среднего по региону. Они стимулируют к конкурентной борьбе. Почему и говорим, чем больше инвесторов заходит и больше появляется предприятий с достойной заработной платой, тем больше они подтягивают другие предприятия по уровню зарплаты. Вот это - ключевая задача – депутатского корпуса и исполнительных органов власти. Наша общая цель.