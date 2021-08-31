Самая большая школа в Омске начнет работать переполненной

1 сентября новая школа только начнет работать, но детей уже набрали больше, чем рассчитывали. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители микрорайона Амурский-2 в этом учебном году получили долгожданный подарок. Там для учеников откроет двери новая школа. Ее строительство закончили с 1 сентября начнут проводить занятия. Школа рассчитана на 1 122 места и является самой большой в городе, но и этого для активно развивающегося микрорайона оказалось не достаточно.

- Там большой микрорайон, строят новые дома, они растут как грибы. Я живу там же рядом. И этой школы не хватает, там нужно строить еще одну школу. Из всех детей отказали только двадцати трем. Их разместили в школах Амурского поселка, - рассказала в интервью ГТРК "Иртыш" министр образования Татьяна Дернова. - В новую современную школу захотели прийти дети и из Амурского поселка. Там 1122 места. Мы набрали детей больше на 400 человек, поэтому 2 и 3 классы будут учиться во вторую смену.