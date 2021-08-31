В Омске студентов начнут вакцинировать от ковида со 2 сентября

В Омске студенты смогут привиться от ковида на учебе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске продолжается вакцинация от коронавируса. Несмотря на неплохие показатели, омичей все же просят задуматься о прививке и поставить ее. На минувшем оперштабе губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что в регионе показатели темпов вакцинации выше, чем в среднем по России, но цифр, поставленных Роспотребнадзором в начале вакцинации еще не достигли.

Как сообщили в минздраве, со 2 сентября прививку от ковида смогут получить и омские студенты. Для этого обязательно только одно условие, им должно исполниться 18 лет.

- Медики будут выезжать непосредственно в учебные заведения, соответствующие графики уже составлены. Напоминаем, что вакцинация — дело добровольное, однако в связи с широким кругом общения, студентам стоит взвесить все риски, связанные с заражением коронавирусной инфекцией, - отметили в пресс-службе ведомства.