В преддверии 1 сентября на дороге перед омским детсадом образовался провал

Аварийному участку дороги давно требуется ремонт. Фото: Влад КОМЯКОВ

Прокуратура региона провела проверку сообщений в СМИ о обрушении грунта на дороге возле детского сада № 112 со стороны улицы Нагорной. В ведомстве пришли к выводу, что как проезжая часть, так и тротуары в этом месте находятся в аварийном состоянии и представляют опасность для людей.

– По результатам проверки в департамент городского хозяйства администрации города Омска внесено представление, результаты рассмотрения которого находятся на контроле прокуратуры округа, – сообщает пресс-служба областного ведомства.