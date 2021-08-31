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Общество31 августа 2021 9:51

В преддверии 1 сентября на дороге перед омским детсадом образовался провал

Прокуратура выяснила, что проезжая часть и тротуары там находятся в аварийном состоянии
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Аварийному участку дороги давно требуется ремонт.

Аварийному участку дороги давно требуется ремонт.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Прокуратура региона провела проверку сообщений в СМИ о обрушении грунта на дороге возле детского сада № 112 со стороны улицы Нагорной. В ведомстве пришли к выводу, что как проезжая часть, так и тротуары в этом месте находятся в аварийном состоянии и представляют опасность для людей.

– По результатам проверки в департамент городского хозяйства администрации города Омска внесено представление, результаты рассмотрения которого находятся на контроле прокуратуры округа, – сообщает пресс-служба областного ведомства.