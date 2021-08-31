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Общество31 августа 2021 9:26

Омича, убившего краснокнижного лебедя, оштрафовали на 30 тысяч рублей

Инцидент произошел в Крутинском районе
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Инцидент произошел в Крутинском районе.

Инцидент произошел в Крутинском районе.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

58-летнего жителя Крутинского района признали виновным в убийстве краснокнижной птицы.

Судом установлено, что 30 апреля он отправился охотиться на болото в трех километрах от села Новокарасук Крутинского района. Увидев лебедя-кликуна, он дважды в него выстрелил, в результете чего редкая птицы умерла.

– Вину в совершении преступления мужчина признал полностью, добровольно возместил причиненный ущерб в 6,5 тысячи рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, конфисковав на основании п. «г» ч. 1 ст. 104 УК РФ ружье, из которого было совершен незаконный отстрел.