Омича, убившего краснокнижного лебедя, оштрафовали на 30 тысяч рублей

Инцидент произошел в Крутинском районе. Фото: Иван ПРОХОРОВ

58-летнего жителя Крутинского района признали виновным в убийстве краснокнижной птицы.

Судом установлено, что 30 апреля он отправился охотиться на болото в трех километрах от села Новокарасук Крутинского района. Увидев лебедя-кликуна, он дважды в него выстрелил, в результете чего редкая птицы умерла.

– Вину в совершении преступления мужчина признал полностью, добровольно возместил причиненный ущерб в 6,5 тысячи рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, конфисковав на основании п. «г» ч. 1 ст. 104 УК РФ ружье, из которого было совершен незаконный отстрел.